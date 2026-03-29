Giornalista Rai aggredita da anarchici durante presidio non autorizzato

Un'inviata del Tgr Lazio è stata aggredita da un gruppo di circa 50 anarchici durante un presidio non autorizzato nel Parco degli Acquedotti. L'evento si è svolto intorno alle 9.30, con i manifestanti che si sono radunati per commemorare due persone decedute in seguito all'esplosione di un ordigno durante la realizzazione di un attentato nel casale.

L'inviata del Tgr Lazio si trovava nel luogo dove, intorno alle 9.30, 50 anarchici si sono ritrovati per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti in seguito all'esplosione di un ordigno che stavano realizzando in un casale nel Parco degli Acquedotti. Ferma condanna da parte di esponenti della maggioranza, che parlando di grave attacco alla libertà di stampa “La Rai esprime ferma condanna per l’ennesimaaggressione da parte di anarchici a giornalista e troupe Tgr“. È quanto si legge in una nota di viale Mazzini, nella quale si denuncia un episodio avvenuto aRomafra la Circonvallazione Tuscolana e via Lemonia.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giornalista Rai aggredita da anarchici durante presidio non autorizzato Articoli correlati Roma, aggredita troupe Rai che riprendeva stabili occupati dagli anarchici: un giornalista ferito al QuadraroUn troupe Rai stava girando un servizio al Quadraro, quartiere di Roma recentemente interessato da occupazioni riconducibili ad ambienti anarchici,... Rai: “Una troupe della Tgr Lazio aggredita dagli anarchici durante un servizio”La Rai ha denunciato un episodio di violenza nei confronti di una troupe in servizio per la Tgr Lazio nel quartiere Quadraro di Roma. Approfondimenti e contenuti su Giornalista Rai aggredita da anarchici... Temi più discussi: Quadraro, la denuncia della Rai: Aggredita troupe che riprendeva i palazzi occupati dagli anarchici; Rai: Una nostra troupe aggredita durante un servizio sugli anarchici morti a Roma. Ferito un operatore; Ranucci, aggrediti nel Mantovano gli inviati di Report Innocenzi e De Faveri, identificati gli autori; Cdr Videonews: Giornalista di Fuori dal Coro pesantemente aggredita da una presunta occupatrice di case - FNSI. Anarchici, nuova aggressione a una troupe Rai a Roma: «Giornalista minacciata, microfono gettato a terra»«La Rai esprime ferma condanna per l'ennesima aggressione da parte di anarchici a giornalista e troupe Tgr, stamane, durante un presidio non autorizzato fra la Circonvallazione Tuscolana e via Lemonia ... roma.corriere.it Rai, giornalista aggredita durante presidio anarchico a RomaNuovo episodio di tensione nella Capitale durante una manifestazione non autorizzata, dove una giornalista e la troupe della Tgr Lazio sono state vittime di un’aggressione mentre svolgevano il proprio ... rainews.it Si è spenta oggi Carlotta Ercolino, nota giornalista napoletana, autrice e sceneggiatrice di Rai e Mediaset. Lottava da tempo contro un brutto male. Leggi su QdS.it https://qds.it/lutto-nel-giornalismo-ci-lascia-carlotta-ercolino/ - facebook.com facebook Premio Euro-Mediterraneo, omaggio alla memoria del giornalista Rai Sport Alessandro Tiberti x.com