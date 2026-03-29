Giorgia ora valuti il Meloni 2 Rinnovo della squadra e ripartenza

Giorgia Meloni ha annunciato il rinnovo della squadra di governo, puntando a una ripartenza dopo le tensioni recenti. Nel frattempo, un episodio ha attirato l’attenzione: un uomo con uno zucchetto rosso ha colpito un politico durante una discussione legata al referendum. La scena si è svolta in un contesto di forti contrasti tra le forze politiche italiane.

Da uno zucchetto rosso è arrivato lo schiaffo più sferzante alla politica italiana occupata solo a fare gazzarra attorno al referendum. Davanti al feretro di un «pasionario» visionario come Paolo Cirino Pomicino, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha esortato: «Il compromesso è dialogo, è confronto». Una frase semplice, ma che suona come una reprimenda a una stagione che ha ridotto il confronto a rissa permanente, smarrendo la capacità più difficile: tenere insieme. Quella di Zuppi pare la risposta teologica a ciò che potrebbe essere definita come «la sindrome di Palazzo Chigi» che, negli ultimi vent'anni, ha contagiato leader molto diversi tra loro: Silvio Berlusconi nel 2006, Matteo Renzi nel 2016 e oggi Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giorgia ora valuti il Meloni 2. Rinnovo della squadra e ripartenza Articoli correlati Leggi anche: Il «dossier Santanchè» a carico di Ignazio La Russa: «Giorgia, mi serve qualche ora». Poi le dimissioni. Ora a Meloni serve una scossa Leggi anche: Meloni, Tajani e Salvini: vertice per la ripartenza a casa della premier