Giorgia Meloni il decreto funziona | sinistra zittita con tre parole

La premier ha dichiarato su Facebook che il Decreto Sicurezza è efficace. La affermazione, rivolta alla sua base politica, si riferisce a uno dei provvedimenti approvati dal governo negli ultimi mesi. La frase è stata pubblicata in un contesto in cui si discuteva delle misure adottate per la gestione dell’immigrazione e della sicurezza. Nessun dettaglio sulle reazioni o sui contenuti specifici del decreto è stato fornito.

"Il Decreto Sicurezza funziona": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su Facebook riferendosi a uno degli ultimi provvedimenti varati dal governo. "Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell’area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma", ha aggiunto la presidente del Consiglio riferendosi al corteo anarchico non autorizzato che si è tenuto questa mattina al Quarticciolo in ricordo di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti morti il 19 marzo scorso, nel Parco degli Acquedotti, a causa dell'esplosione di un ordigno che stavano assemblando. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, "il decreto funziona": sinistra zittita con tre parole Articoli correlati ”La sinistra polemizza sull’Ice ma chiede agli Usa di difendere l’Ue”. Le parole di Giorgia Meloni dopo le polemicheRoma, 31 gennaio 2026 - "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si... Meloni: “Il Decreto Sicurezza funziona, tutela chi manifesta pacificamente”Il premier Giorgia Meloni ha commentato l’operazione delle forze dell’ordine che ha portato al fermo preventivo di 91 soggetti legati all’area... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgia Meloni Temi più discussi: Colloquio telefonico del Presidente Meloni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Meloni adesso confida nel sì di Bruxelles al decreto Bollette; Tajani e Salvini a cena dalla premier Meloni, l’incontro per fare il punto dopo il referendum; Governo, cena tra Meloni, Tajani e Salvini dopo il referendum. Molti i nodi da sciogliere. Meloni e il fermo preventivo dei 91 anarchici: Conferma che il decreto sicurezza funzionaIl fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell’area anarchica conferma quanto fosse necessaria questa norma. Così Giorgia Meloni con un post sui social, commenta l'applicazione delle norme previs ... adnkronos.com Meloni, il governo continuerà a muoversi per garantire sicurezza(ANSA) - ROMA, 29 MAR - È in questa direzione che il Governo continuerà a muoversi: più strumenti per garantire sicurezza a tutti e più tutele per chi vuole manifestare pacificamente. Lo afferma la ... tuttosport.com GLI ZOMBIE DI GIORGIA Giorgia Meloni è andata al governo con almeno tre riforme “identitarie” e un paio di grandi progetti. Se ci fosse riuscita oggi l’Italia sarebbe concretamente una democrazia illiberale. Invece no. L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA è stata - facebook.com facebook Anarchici, Giorgia Meloni: "Fermo preventivo dimostra la necessità del decreto sicurezza" x.com