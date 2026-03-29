Il presidente ucraino è arrivato in Giordania durante un viaggio negli Stati arabi del Golfo. L’incontro previsto include colloqui ufficiali con il re del paese. La visita si inserisce in un tour più ampio nella regione, senza altri dettagli sui contenuti delle discussioni.

Volodymyr Zelensky è arrivato in Giordania, proseguendo il suo tour negli Stati arabi del Golfo. Il presidente ucraino terrà colloqui bilaterali con il re giordano Abdullah II. Zelensky si è recato ad Amman dopo aver fatto tappa in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giordania, Zelensky arriva ad Amman per proseguire il suo tour negli Stati arabi del Golfo

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