Una bambina gioca su un’altalena in una spiaggia di Bandar Abbas, con colonne di fumo che si sollevano da una base navale vicina, visibile alle sue spalle. La scena si svolge mentre si svolge il ventottesimo giorno di conflitto in Iran, in un’area dove le tensioni sono alte e le operazioni militari continuano. L’immagine è stata ripresa in un momento di grande agitazione nella regione.

Una bambina che gioca su un’ altalena in una spiaggia di Bandar Abbas, mentre sullo sfondo si sollevano dense colonne di fumo da una base navale appena colpita, è l’immagine simbolo del ventottesimo giorno di guerra in Iran. Il filmato, diventato virale in poche ore, cattura un momento di surreale innocenza nel cuore del conflitto presso lo Stretto di Hormuz. La vicenda assume contorni ancora più drammatici a causa della recente decisione del governo di Teheran di abbassare a 12 anni l’età minima per il reclutamento dei minori in attività di supporto bellico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News18.com (@cnnnews18) Il video, che sta facendo il giro del mondo, mostra una piccola figura che dondola spensierata verso l’orizzonte marino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gioca all’altalena a un passo dalla guerra: la ragazzina a Hormuz che tutti guardano increduli (VIDEO)

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