Nella partita più recente, la squadra locale ha conquistato una vittoria con il punteggio di 75-60 contro la squadra di Ciriè. La gara si è svolta senza particolari incidenti, e il risultato ha portato la squadra a un passo da un obiettivo importante nel campionato regionale. La prestazione dei giocatori ha contribuito alla vittoria, che rappresenta un risultato significativo per il team ligure.

La vittoria della Gino Landini Lerici contro la Cerealterra Ciriè To, con il punteggio finale di 75 a 60, segna un momento decisivo per lo sport ligure. Si tratta della dodicesima giornata di ritorno del Girone A della Conference Nord Ovest Serie C maschile, disputata al Palabiaggini di Lerici. Il successo è stato trainato dall’apporto determinante dell’atleta statunitense Micah Schnyder, autore dei 17 punti che hanno fatto la differenza nel risultato finale. Una serie positiva che ridisegna le dinamiche locali. Questa quarta vittoria consecutiva non è un caso isolato, ma il frutto di una costanza che sta cambiando la percezione dello sport dilettantistico nella provincia di La Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gino Landini trionfa: 75-60, l’eroe americano e la salvezza in vista

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