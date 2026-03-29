Giappone segna nel finale e trionfa nell’amichevole contro la Scozia

Nel corso di un'amichevole giocata di recente, il Giappone ha segnato nel finale e ha vinto contro la Scozia. La partita di ritorno tra le due squadre ha visto il team giapponese ottenere la vittoria nel momento conclusivo del match. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole al Giappone, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori incontri.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Scotland ha fatto il suo debutto nella fase post-qualificazione ai Mondiali, interrompendo un’attesa di ben 28 anni. La partita, che si è svolta a Hampden Park, ha catturato l’attenzione di molti appassionati, soprattutto considerando il significato simbolico di questo evento. Nonostante le speranze elevate e l’energia dei tifosi, la Scozia ha dovuto affrontare una sconfitta contro il Giappone. La rete decisiva, segnata da Junya Ito nel finale, ha reso il debutto particolarmente amaro per la squadra di casa. L’evento ha richiamato una vasta folla di supporter, pronti a sostenere la propria nazionale in questo significativo incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giappone segna nel finale e trionfa nell’amichevole contro la Scozia. Articoli correlati La Scozia perde 0-1 contro il Giappone, McTominay e Gilmour non bastanoLa Scozia esce sconfitta di misura contro il Giappone, che si impone 1-0 grazie alla rete di Junya Ito all’84’. La Scozia di perde 0-1 contro il Giappone, McTominay e Gilmour non bastanoLa Scozia esce sconfitta di misura contro il Giappone, che si impone 1-0 grazie alla rete di Junya Ito all’84’. Una raccolta di contenuti su Giappone segna Temi più discussi: Andata quarti di finale Women's Champions League: Manchester United - Bayern München 2-3; Il potente gol decisivo del Giappone nella finale della Coppa d’Asia femminile; F1 | GP Giappone 2026, qualifiche: Antonelli segna un’altra pole position davanti a Russell, Leclerc in seconda fila; David torna a segnare! Doppietta su rigore col Canada; la Scozia di McTominay va ko. Australia-Giappone l'atto finale numero 3 della Coppa d'AsiaLe padroni di casa, sfideranno il Giappone di Saki Kumagai per la finalissima di Coppa d'Asia per la terza volta nella storia, anche se ci sono altri precedenti degni di nota come la semifinale del ... goal.com Giappone campione d'Asia, un goal di Hamano batte l'Australia. E' il terzo titolo negli ultimi 4 anni per la NadeshikoGiappone ancora sul trono d'Asia. Nella finale di Sydney, davanti a oltre 74 mila spettatori, la Nadeshiko batte 1-0 l'Australia, conquistando il suo terzo titolo di Coppa d'Asia nelle ultime quattro ... calciomercato.com Il supervulcano giapponese Aira si sta riempiendo di nuovo: segnali chiave dal sistema calderico che alimenta Sakurajima Il gigantesco sistema vulcanico dell’Aira Caldera, nel sud del Giappone, mostra segnali chiari di nuovo riempimento magmatico. Lo indi - facebook.com facebook