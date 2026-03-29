Uscito venerdì scorso, il nuovo album di Giangilberto Monti “ Voci ribelli ” trova narrazione domani, ore 18.30, alla Feltrinelli di Corso Genova per voce dello stesso “chansonnier” e scrittore milanese, classe 1952, intervistato dal giornalista Enzo Gentile. Giangilberto, “Voci ribelli” regala una sorprendente veste sonora ad otto sue vecchie canzoni e due inediti. "L’idea nasce dal mio incontro con Mahi Tibaoui, amico algerino con cui io ho frequentato la facoltà d’ingegneria qua a Milano. Mahi, che oggi non è più con noi, proveniva da una famiglia in vista d’Algeri poi costretta negli anni Ottanta dalle minacce dell’integralismo islamico a scappare in Marocco e ricominciare tutto a Casablanca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giangilberto Monti, “Voci ribelli“: "Le mie canzoni da mondi diversi"

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