Giallo in Venezia spariti alcuni cartelli dell' artista Clet | ipotesi furto

A Venezia sono scomparsi alcuni cartelli dell'artista Clet, che erano stati installati nel quartiere storico. L'ultima volta sono stati visti all'inizio dell'estate, quando decine di installazioni erano state collocate in diverse zone della città. Al momento, si ipotizza che si sia trattato di un furto, ma nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata.

Da qualche giorno si notano scheletri di pali senza segnaletica e dagli uffici della polizia municipale arriva la conferma: nessuna rimozione L'ultima incursione a inizio della scorsa estate, quando decine di installazioni comparvero per lo più nel quartiere storico della Venezia. Un tocco artistico inconfondibile capace di trasformare, senza deturparla, la segnaletica stradale, reinterpretata in maniera talvolta ironica, talaltra provocatoria, sempre riconoscibile. Opere, ovviamente, di Jean Marie Clet Abraham, più semplicemente Clet, sessantenne street artist francese che aveva lasciato il segno anche a Livorno, applicando i suoi personalissimi adesivi sui cartelli tra via della Venezia, via Carraia, via Strozzi e ancora via del Porticciolo, via Borra o via della Madonna. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Giallo in Venezia, spariti alcuni cartelli dell'artista Clet: ipotesi furto Articoli correlati Firenze: gettata in Arno la statua di Clet, recuperata senza testa. Appello dell’artista: “A chi la ritrova una mia opera”FIRENZE – Atto vandalico nei confronti dell’Uomo comune, la statua che da anni fiorentini e turisti vedono su uno sperone del ponte alle Grazie a... Firenze, vandali gettano nell'Arno la statua di Clet: recuperata decapitata | L'artista francese: "Una mia opera a chi ritrova la testa"L'"Uomo comune" di Clet, la statua che da anni fiorentini e turisti vedono su uno sperone di Ponte alle Grazie, a Firenze, nella notte è stata...