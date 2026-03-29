Dal 30 marzo, le nuove puntate del GialappaShow 2026 andranno in onda su Sky e TV8, con Jovanotti come co-conduttore. Lo spettacolo include parodie già note e nuovi personaggi che si preparano al debutto. La trasmissione si concentra sulla ricerca di figure definite

Al via dal 30 marzo su Sky e TV8 le nuove puntate della GialappaShow con Jovanotti co-conduttore, tra parodie consolidate e nuovi personaggi pronti a debuttare. Milano, sede Sky. È l'occasione per immergerci nella nuova edizione, quella datata 2026, del GialappaShow, con l'opportunità di ascoltare la presentazione delle novità e anticipazioni di quello che vedremo quest'anno, tra cast di co-conduttori, ritorni e nuovi personaggi da lanciare. Una presentazione in grande stile condotta da Federica Masolin, che ha introdotto i tanti comici che sono intervenuti come tasselli di una squadra di calcio, in linea con la sua attività vicina al mondo dello sport. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GialappaShow 2026 e la ricerca dei “cretini”: “La stand-up è troppo intelligente per noi”

Articoli correlati

Stand Up Comedy al Cinema Teatro Astra: "Troppo Noi"Sarà una prima assoluta ad inaugurare la rassegna di Stand Up Comedy al Cinema Teatro Astra.

GialappaShow, parla la Gialappa's Band: «Non facciamo imitazioni ma parodie: ditelo a Monica Setta. Se Giorgia Meloni è andata da Fedez potrebbe venire anche da noi»Da Bereguarda, una cantante un po’ naïf che si lamenta sempre delle sue sfortune sentimentali proposta da Brenda Lodigiani - che tornerà comunque nei...

Contenuti utili per approfondire GialappaShow 2026 e la ricerca dei...

Temi più discussi: 'GialappaShow', tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie; Jovanotti il primo co-conduttore della nuova stagione del GialappaShow; Jovanotti apre la nuova stagione del GialappaShow; GialappaShow, la Malavisione di Saviano e Falserrimo di Corona: cult e novità alla corte di Forest.

GialappaShow 2026 e la ricerca dei cretini: La stand-up è troppo intelligente per noiAl via dal 30 marzo su Sky e TV8 le nuove puntate della GialappaShow con Jovanotti co-conduttore, tra parodie consolidate e nuovi personaggi pronti a debuttare. movieplayer.it

GialappaShow 2026, la settima stagione dal 30 marzo su TV8GialappaShow 2026, la settima stagione dal 30 marzo su TV8 La nuova stagione di GialappaShow è pronta a tornare in prima TV assoluta: l’appuntamento è ... tvserial.it

La magia del GialappaShow sta per tornare, non garantiamo però per quella del Mago Forest. Lunedì alle 21:30 torna il #GialappaShow in prima visione su Tv8. - facebook.com facebook

Il duo comico napoletano festeggia i 25 anni di carriera tornando al GialappaShow divertendosi come sempre. Qui raccontano il dietro le quinte delle loro parodie, gli inizi difficili e la loro paura più grande x.com