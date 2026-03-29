Gesù sulla croce ci ha lasciato la pelle per insegnarci a essere più comprensivi

Durante la Seconda Guerra Mondiale, una statua di Gesù fu gravemente danneggiata a causa di un bombardamento. Questa vicenda viene spesso ricordata come esempio di come gli eventi bellici abbiano colpito anche simboli religiosi di grande rilievo. La statua, simbolo di fede e speranza, subì danni significativi durante il conflitto, lasciando un segno nelle comunità che la veneravano.

Si racconta che durante la Seconda Guerra Mondiale una grande statua di Gesù fu gravemente danneggiata in un bombardamento. Riuscirono a restaurarla, tranne le mani. Alcuni suggerirono che si facessero delle mani nuove, prevalse invece l'idea di lasciarla com'era, a ricordo della tragedia bellica. Il Cristo rimase così senza mani. Il parroco però aggiunse sul basamento una targa: «Voi siete le mie mani». Inizia oggi, con la Domenica delle Palme, la settimana santa nella quale si rivivono gli ultimi giorni della vita di Gesù: oggi l'ingresso festoso in Gerusalemme, giovedì il ricordo dell'ultima cena, venerdì la memoria della morte in croce,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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