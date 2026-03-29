La Domenica delle Palme del 29 marzo 2026 si è trasformata in una giornata di tensione a Gerusalemme, quando le autorità hanno bloccato la celebrazione della messa a causa di un presunto rischio legato a missili iraniani. Il presidente ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, chiedendo scusa per l'interruzione dell’evento religioso. La situazione ha provocato reazioni di protesta tra i partecipanti e le comunità locali.

La Domenica delle Palme del 29 marzo 2026 si è trasformata in una giornata di tensione a Gerusalemme, dove il presidente israeliano Isaac Herzog ha contattato telefonicamente il Patriarca latino Cardinale Pierbattista Pizzaballa per esprimere profondo rammarico riguardo al blocco imposto dalla polizia. L’impedimento alla celebrazione della Messa nella Chiesa del Santo Sepolcro non nasce da ostilità verso la fede cristiana, ma deriva direttamente dalle preoccupazioni legate alla minaccia missilistica proveniente dal regime iraniano, che ha già colpito i dintorni della Città Vecchia con frammenti balistici nei giorni precedenti. Il Presidente ha chiarito che l’intervento delle forze dell’ordine era dettato esclusivamente dalla necessità di proteggere la vita dei fedeli e dei leader religiosi in un contesto di pericolo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gerusalemme: blocco Messa per missili iraniani, Herzog si scusa

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