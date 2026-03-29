Gemonio omaggia Renato Pozzetto | le locandine originali dei film in mostra nel paese d’infanzia dell’attore

A Gemonio, paese d'infanzia di Renato Pozzetto, sono state esposte le locandine originali di alcuni dei suoi film più noti. L'iniziativa si svolge nel centro del paese, dove le immagini richiamano le produzioni dell’attore comico e attore italiano. La mostra permette di ammirare le locandine storiche, conservate con cura, e di scoprire dettagli legati alla carriera di Pozzetto attraverso le locandine.

Chiudere gli occhi per immaginare serve a poco quando si cammina per le strade di Gemonio. Il piccolo paese della Valcuvia è rimasto identico a quelle scene immortalate in pellicola decenni fa, quando Renato Pozzetto lo sceglieva come set naturale per alcune delle commedie più amate del cinema italiano. Oggi quelle immagini tornano a vivere attraverso una mostra che celebra l’attore attraverso una cinquantina di locandine originali dei suoi film, esposte per due mesi nel salone della biblioteca comunale. Non si tratta di semplici poster promozionali, ma di vere e proprie opere d’arte realizzate da maestri dell’illustrazione cinematografica come Renato Casaro ed Enzo Sciotti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Gemonio omaggia Renato Pozzetto: le locandine originali dei film in mostra nel paese d’infanzia dell’attore Articoli correlati Che fine ha fatto Renato Pozzetto? Le nuove foto riaccendono l’affetto dei fanRenato Pozzetto riappare in due nuove foto pubblicate da un ristorante in provincia di Pavia, e per i suoi fan è subito festa. Balestrate celebra Paolo Virzì: "Cittadinanza onoraria al regista che omaggia il nostro paese nei suoi film"La cooperativa di comunità Terre delle Balestrate ha proposto all’amministrazione comunale e al Consiglio comunale di conferire la cittadinanza... Tutti gli aggiornamenti su Renato Pozzetto Temi più discussi: Gemonio omaggia Renato Pozzetto attraverso le locandine dei suoi film: Nel paese della Valcuvia girate scene immortali; A Gemonio l'omaggio a Pozzetto; Cassano Valcuvia, con Memorie di un vecchio forno rivive lo storico panificio. Gemonio omaggia Renato Pozzetto attraverso le locandine dei suoi film: «Nel paese della Valcuvia girate scene immortali»Il paese divenuto per anni la casa di Renato Pozzetto gli rende omaggio con una mostra che racconta i suoi film attraverso una cinquantina di locandine. Chiudere gli occhi e immaginare, per ricordare, ... milano.corriere.it Renato Pozzetto torna in pubblico a Gemonio, alla mostra sulle locandine dei suoi filmIl popolare attore, 85 anni, ha voluto partecipare all'inaugurazione della rassegna nella biblioteca comunale nonostante gli acciacchi. E gli appassionati gli hanno tributato un grande ringraziamento ... varesenews.it Renato Pozzetto torna in pubblico a Gemonio, alla mostra sulle locandine dei suoi film - facebook.com facebook