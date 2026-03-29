Due attacchi dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza hanno causato la morte di sei palestinesi. Un primo intervento ha preso di mira un posto di blocco della polizia, mentre un secondo attacco si è verificato nella città meridionale di Khan Younis. Le operazioni sono state confermate dalle fonti locali.

Due attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza hanno ucciso sei palestinesi. Un raid ha colpito un posto di blocco della polizia mentre un altro ha preso di mira la città meridionale di Khan Younis. Sebbene i combattimenti più intensi si siano placati da quando è stato siglato il cessato il fuoco, le offensive dello Stato ebraico proseguono e l’Idf spara frequentemente sui palestinesi vicino alle zone controllate dall’esercito. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, attacco dell'Idf su Khan Younis: sei palestinesi uccisi

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Day 786 - Hamas operatives trapped in tunnel had slain IDF soldier's gun

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