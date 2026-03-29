Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha annunciato che martedì potrebbe schierare la stessa formazione che ha affrontato Bergamo, ma sta ancora considerando diverse opzioni. Tra i nomi valutati ci sono Pio e Cristante, che potrebbero essere inseriti nell'undici titolare. La decisione definitiva sarà presa nelle ultime ore prima della partita, con il tecnico che continuerà a monitorare gli allenamenti e le condizioni dei giocatori.

È stato il sabato delle fotografie rassicuranti e degli esperimenti conservativi: il gruppo squadra al gran completo, Scamacca compreso, si diverte nel torello di inizio allenamento, mentre Gravina e Buffon conversano amabilmente su una panchina a bordo ring che ricorda quelle verdi a placche, dove i bambini giocano con i nonni al parco; in campo invece Gattuso, senza rinunciare alle solite strigliate che di tanto in tanto fendono l’aria come asciugacapelli, prova in partitella la stessa formazione che ha cominciato la partita contro l’Irlanda del Nord. Tutto procede calmo verso il giorno del giudizio. Quando parlava di leggerezza e spensieratezza, prima della semifinale, il commissario tecnico alludeva proprio al clima che, complice un tiepido sole, ha allietato questa giornata a Coverciano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso fa l'Italia per la Bosnia: Pio e Cristante carte da giocare

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