Il difensore della Juventus e della nazionale italiana ha dichiarato a Rai Sport che si sente il peso di un intero paese sulle spalle. Ha aggiunto che è importante portare a casa una partita che potrebbe cambiare il futuro della squadra. La sfida in vista è contro la Bosnia.

Gatti a Rai Sport: «C’è il peso di un paese sulle spalle». Le dichiarazioni del difensore della Juventus e della Nazionale italiana in vista della Bosnia. Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana Federico Gatti ha parlato a RaiSport. Le sue parole a due giorni dalla sfida contro la Bosnia. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO IRLANDA DEL NORD – « Sì. La cosa più importante era vincere e arrivare in finale, ora ci giocheremo tutto. Ci stiamo preparando per questo » FANTASMI DEL PASSATO – « Non li ho vissuti personalmente ma c’è il peso di un paese sulle spalle, ci vuole leggerezza a volte, sarà importante approcciarla al massimo e non sprecare troppa energia nei giorni prima » MOMENTO – « Adesso veramente la partita è fondamentale e bisogna trovare tutte le energie possibili da metterci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti a Rai Sport: «C’è il peso di un paese sulle spalle. Dobbiamo portare a casa una partita che può cambiarci il futuro»

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