Nella gara femminile di Gand-Wevelgem 2026, Wiebes ha conquistato il terzo successo consecutivo, imponendosi nello sprint finale. La corsa si è svolta secondo le previsioni, con la favorita che si è distinta nelle fasi decisive, dimostrando di essere la protagonista assoluta. Gasparrini ha concluso tra le prime cinque posizioni, confermando il buon andamento della sua prestazione.

La Gand Wevelgem femminile rispecchia fino in fondo il pronostico della vigilia. Era la favorita e ha esercitato il suo ruolo nel migliore dei modi con una corsa da protagonista nei momenti chiave. Lorena Wiebes domina infatti la volata del gruppetto che costruisce la fuga decisiva e centra un tris maestoso nella classica belga. La fuoriclasse del Team SD Worx – Protime precede la belga Fleur Moors della Lidl-Trek e la connazionale Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. Eleonora Camilla Gasparrini, quinta, è la migliore delle italiane. A trenta chilometri dal via partono all’attacco la spagnola Idoia Eraso della Laboral Kutxa – Fundation Euskadi, la tedesca Lea Lin Teutenberg della Lotto Intermarchè Ladies, l’olandese Yonna van Dam della Citymesh – Custom Pro Cycling Team e la finlandese Heidi Antikainen della Minimax Cycling Team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gand-Wevelgem 2026: tris maestoso per Wiebes, implacabile allo sprint. Gasparrini in top-5

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