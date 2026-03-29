Gianluca Galliani ha commentato il passato del Milan, affermando che il successo della squadra è stato possibile grazie alla coesione di un gruppo che definisce come una grande famiglia. Le sue dichiarazioni si concentrano sull’atmosfera interna e sul senso di unità che, secondo lui, ha caratterizzato il club durante gli anni di maggiore affermazione.

Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto intervistare il figlio di Adriano Galliani (ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Il figlio del Condor ha voluto spendere alcune parole sul vecchio Milan: qual era la motivazione delle tante vittorie? Ecco, di' seguito, la sua risposta: “A Perugia esultanza scatenata perché non eravamo favoriti per vincere quel campionato, comunque esultavamo sempre così perché eravamo milanisti dentro. Erano esultanze più da curva che da tribuna autorità (ride ndr). Il Milan negli anni ha vinto tanto anche quando non era il favorito perché eravamo una grande famiglia come nel 2003. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani: “Il Milan ha vinto tanto perchè eravamo una grande famiglia”

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