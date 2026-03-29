G7 scoppia la lite Rubio-Kallas | Siete migliori? Fate pure

Durante il recente incontro del G7 si è verificato un acceso scambio tra due rappresentanti, con uno che ha commentato:

«Uno schietto scambio di opinioni», lo hanno definito alcuni funzionari presenti, considerando che questo è proprio ciò a cui serve la diplomazia. Ma l’intervento dell’Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell’Unione europea, Kaja Kallas, contro il segretario di Stato Marco Rubio e quindi contro gli Stati Uniti non aveva nulla di diplomatico. Anche perché di Kaja Kallas, va detto subito, pur rivestendo il ruolo di massimo diplomatico dell’Unione europea, non si può certo dire che la diplomazia sia la sua massima virtù. La cornice era quella della riunione dei ministri degli Esteri del G7 tenutasi venerdì scorso a Parigi, un’occasione per tirare le somme della difficile situazione mondiale e non certo per rinfacciarsi torti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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