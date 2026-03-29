Furti d' arte i ' colpi grossi' più famosi in Italia

I furti di opere d'arte sono spesso al centro dell'attenzione, anche in Italia, dove episodi di questo tipo si verificano con una certa regolarità. Tra i colpi più noti nel paese ci sono stati furti di quadri e sculture di grande valore, alcuni dei quali hanno coinvolto musei e gallerie. Questi furti sono stati riportati dai media e hanno attirato l’interesse pubblico.

AGI - Fa sempre notizia il furto di un'opera d'arte. Anche se in Italia, ahimè, è abbastanza frequente. Il Belpaese è al primo posto d i questo tipo di trafugamenti anche per l'immenso patrimonio artistico che possediamo. Secondo gli studi più recenti, circa 600 reperti prezioni vengono rubati all'anno, ossia ben due al giorno. L'ultimo furto riguarda quello scoperto oggi: i dipinti di Renoir, Cezanne e Matisse -'Les Poissons', 'Natura morta con ciliegie' e 'Odalisca sulla terrazza' - sono stati sottratti alla fondazione Magnani Rocca di Parma da una banda di ladri che è riuscita a introdursi all'interno della villa a Mamiano di Traversetolo. Anche se il valore non è stato stimato esattamente, si tratta sicuramente di un colpo da milioni di euro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Furti d'arte, i 'colpi grossi' più famosi in Italia Articoli correlati Leggi anche: Furti in casa, Ravenna ancora tra le città più colpite d'Italia: oltre 1400 colpi in un anno Furti e rapine in casa: i padovani tra i più colpiti in ItaliaNel 2024 nella città del Santo ci sono stati 963 furti in abitazione, quasi il 30% in più rispetto al 2023. Contenuti e approfondimenti su Furti d'arte i 'colpi grossi' più... Temi più discussi: Palestinese in vendita, i bendati nell'arte raccontati da Jacopo Veneziani; Triplo Giuli negli USA: inaugurazione della mostra su Raffaello, ritorno delle opere trafugate e dell’Antonello da Messina appena acquistato; Furto al cimitero di Rescaldina: sparisce statua in bronzo alta un metro; Scandalo ad Atene, arrestato art dealer per commercio di opere d’arte rubate. A Parma clamoroso furto d’arte: rubati tre capolavori di gran valore firmati Renoir, Cézanne e MatisseRisale a qualche giorno fa il furto dei tre dipinti custoditi alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Secondo quanto riportato dal TgR Rai Emilia-Romagna – e confermato ... artribune.com Clamoroso furto d'arte in Italia, rubato Les Poissons di Auguste RenoirAncora non sono noti i dettagli ma di certo si registra in queste ore la notizia di un furto d'arte importante in Italia, avvenuto pochi giorni fa. Una banda di ladri ha rubato il quadro 'Les Poissons ... tg.la7.it Gli ultimi controlli nell'area dello scalo ferroviario di Termini e nelle vie limitrofe hanno portato all'arresto di cinque persone e a diverse sanzioni per il decoro urbano. Tra i casi più rilevanti, un'aggressione violenta in via Turati e furti all'interno del centro comme - facebook.com facebook Furti in appartamento: arrestata banda che agiva tra Padova, Venezia e Treviso. Arrestati dalla Polizia tre uomini accusati dei colpi. Recuperata la refurtiva e scoperti nascondigli con attrezzi e targhe rubate. x.com