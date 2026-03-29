Fredric Jameson l’età della rinuncia a opporsi al qui e ora

Fredric Jameson analizza il periodo postmoderno come una fase di transizione tra due momenti del capitalismo, durante la quale le strutture economiche precedenti vengono riorganizzate. Secondo l’autore, questa epoca si caratterizza per una rinuncia a opporsi al presente e alle sue dinamiche. La riflessione si basa su un testo pubblicato su un quotidiano, che esamina le trasformazioni economiche e culturali in atto.

Critica del Novecento A 25 anni dall’uscita, una ridiscussione di «Postmodernismo», ineguagliata radiografia di un tempo che per Fredric Jameson ha segnato la «caduta della distanza critica»: ora, da Einaudi Critica del Novecento A 25 anni dall’uscita, una ridiscussione di «Postmodernismo», ineguagliata radiografia di un tempo che per Fredric Jameson ha segnato la «caduta della distanza critica»: ora, da Einaudi Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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