Fratte a lutto | addio ad Amedeo Avagliano il cordoglio sui social

A Fratte si piange la scomparsa di Amedeo Avagliano, che ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. La sua morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social, dove viene ricordato come una persona perbene e un amico di tutti. Tra i commenti, spiccano quelli di Francesco Caterina, noto acchiappavip, che ha espresso il suo rimpianto per la perdita.

Lutto a Fratte: addio ad Amedeo Avagliano, già consigliere comunale, “persona perbene, un amico di tutti”, come ricordato dall'acchiappavip Francesco Caterina. "Lo chiamavamo il Sindaco di Fratte. Come vigilie del fuoco è stato un vero angelo della terra, ora è un angelo del Cielo!”, ha aggiunto sui social Luciano. Tutti stretti attorno alla famiglia. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fratte a lutto: addio ad Amedeo Avagliano, il cordoglio sui social Articoli correlati Addio a Walter Savelli, pianista di Baglioni. Cordoglio sui social dell’artista in poesiaIl mondo della musica è in lutto per la morte di Walter Savelli, storico pianista di Claudio Baglioni (insieme a Savelli nella foto) che per oltre... Lutto nella scienza: addio ad Antonino Zichichi, il fisico che ha spiegato l’universo agli italiani. Il cordoglio di BerniniÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico delle particelle e celebre divulgatore.