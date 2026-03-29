Fino agli anni ’60, a Manfredonia, si praticava una tradizione pasquale legata ai sepolcri. Questa usanza coinvolgeva la preparazione di decorazioni e rituali religiosi che venivano svolti in alcuni luoghi della città. La tradizione veniva tramandata di generazione in generazione e rappresentava un momento centrale della celebrazione pasquale locale.

Uno dei sepolcri più spettacolari che si ricordi fu quello costruito dalla signora Addolorata Guerra nel seicentesco palazzo Delli Santi “ndu pertòne i Sande”, in via Santa Maria delle Grazie. Mi raccontava Mattia Guerra, un’anziana e pia donna,della “rivalità” o meglio della emulazione che esisteva sia nelle chiese che nelle case per l’allestimento del sepolcro più bello. Dopo la semina, le piantine venivano tenute in un luogo buio, per accelerare la crescita e per non far produrre clorofilla alle piantine che rimanevano color giallo. Tutti i sepolcri erano illuminati con lumini a olio, questuatodalle “bezzoche” per il sepolcro in chiesa, mentre da ragazzine per i sepolcri che venivano preparati nelle abitazioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Franco Rinaldi: “I sepolcri e l’antica tradizione pasquale di Manfredonia”

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