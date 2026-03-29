Il Grande Fratello Vip è tornato al centro dell’attenzione dopo che un commento di Francesca Manzini, riguardante il “Diavolo”, ha suscitato numerose reazioni sui social network. La frase è stata condivisa online e ha provocato una serie di reazioni contrastanti tra gli utenti. La vicenda ha generato discussioni sulle modalità di espressione dei concorrenti nel programma televisivo.

Il Grande Fratello Vip torna al centro dell’attenzione per una vicenda che sta scatenando molte polemiche online. Questa volta al centro della discussione c’è Francesca Manzini, finita nel mirino dei social per alcune parole pronunciate nella casa. La frase che scatena la polemica. Tutto è iniziato con una clip condivisa su X e TikTok. Nella registrazione, Manzini racconta a Ibiza Altea un periodo complicato della sua vita, dicendo di essersi sentita “vicina al Diavolo” e di aver fatto cose di cui poi si è pentita: “Ero molto vicina a Mefisto. Quindi tutto ciò che c’era di negativo. ho fatto tante cose. Le ho fatte perché ero molto disorientata“. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Francesca Manzini e la frase sul “Diavolo”: scoppia la polemica

Articoli correlati

Cosa ha detto Francesca Albanese e perché la frase sul «nemico comune» viene associata a IsraeleLa relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi Francesca Albanese è stata accusata di aver definito Israele «il nemico comune dell’umanità».

"Portami tua sorella": polemica per la frase di Savino. Poi il retroscena sul messaggio a Gerry ScottiTra gli ospiti di Tv Talk - durante la puntata andata in onda sabato 10 gennaio 2026 - anche Nicola Savino.

Contenuti e approfondimenti su Francesca Manzini

Temi più discussi: Francesca Manzini: tutto quello che (forse) non sapevi su di lei; Chi è Francesca Manzini: età, malattia, fidanzato, figli; Grande Fratello VIP: Le imitazioni di Francesca Video; GF Vip, rissa sfiorata fra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini.

Gf Vip 8, scatta la lite in Casa: tutto parte da Francesca Manzini, poi sono scintille tra Raimondo e GiovanniIeri sera al Gf Vip 8 un aperitivo si è trasformato in un'ennesima occasione di litigio per i concorrenti.La squadra gold aveva ricevuto il ... isaechia.it

GF Vip tensione alle stelle tra Francesca Manzini e Alessandra MussoliniScontro acceso tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip Nel loft del Grande Fratello Vip esplode un nuovo scontro tra Franc ... assodigitale.it

«Ma è grave se io non ho letto il regolamento del Grande Fratello Vip » ha chiesto Raimondo Todaro, lasciando tutti un po’ spiazzati in giardino. La scena si è svolta qualche sera fa, quando Todaro, Dario Cassini, Francesca Manzini e Giovanni Calvario si so - facebook.com facebook