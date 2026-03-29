Framework e KDE | l’alleanza per laptop eterni

Framework e KDE Plasma hanno annunciato una collaborazione volta a migliorare l’esperienza sui portatili Linux. Questa alleanza unisce il sistema operativo open source con l’hardware modulare, offrendo agli utenti un’installazione più semplice e funzionalità avanzate. La partnership si concentra sulla compatibilità tra le componenti hardware e l’ambiente desktop, senza fornire dettagli specifici sui progetti o le tempistiche.

La collaborazione tra Framework e KDE Plasma segna un nuovo capitolo per i portatili Linux, unendo l’hardware modulare con un ambiente desktop altamente personalizzabile. Questa alleanza strategica mira a rafforzare la sostenibilità dei dispositivi e a migliorare l’esperienza utente attraverso un’integrazione più profonda tra il sistema operativo e le macchine hardware. L’annuncio ufficiale proviene direttamente dal blog del progetto KDE, confermando che Framework è entrata ufficialmente nel gruppo dei patron. Questo status non implica solo un supporto finanziario stabile, ma garantisce anche una sede nel consiglio consultivo dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Framework e KDE: l’alleanza per laptop eterni Articoli correlati Leggi anche: Framework conferma nuovi rincari su RAM e SSD Guerra informativa e attribuzione. Il nuovo framework Nato contro l’ambiguità strategica russaNel nuovo studio Attributing Russian Information Influence Operations, elaborato dal Nato strategic communications centre of excellence insieme allo...