Forza Italia annuncia la fine della collaborazione con il consigliere comunale Riccardo Pellegrino, citando divergenze di vedute non più riconciliabili. La notizia è stata comunicata dai segretari provinciali e cittadini del partito, che hanno anche espresso i loro auguri all’ex esponente. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle ragioni di questa decisione o alle eventuali conseguenze politiche.

Il consigliere comunale Riccardo Pellegrino non fa più parte di Forza Italia. A renderlo noto sono il segretario provinciale azzurro Marco Falcone e il segretario FI grande città Massimo Pesce, assessore con delega all'Ambiente del Comune di Catania "Auguriamo a Riccardo Pellegrino le migliori fortune per il prosieguo del suo percorso politico, prendiamo atto della scelta compiuta. Nel tempo – proseguono – sono emerse differenze di vedute che si sono rivelate non più conciliabili. Forza Italia va avanti con determinazione nel lavoro al servizio della città, nel segno della coerenza e della chiarezza", concludono Falcone e Pesce. Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale aderisce ora al Gruppo Misto a Palazzo degli Elefanti CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Forza Italia dice addio a Riccardo Pellegrino, Falcone e Pesce: "Differenze di vedute non più conciliabili"

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