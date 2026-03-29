Il calo di interesse per Fortnite ha portato alcuni analisti a considerare il titolo come un possibile segnale di allarme per il settore dei giochi live service. Dopo anni di successo, il gioco ha visto ridursi l’attività degli utenti e le entrate, portando a discussioni sul futuro delle piattaforme che si basano su aggiornamenti continui e contenuti a lungo termine. La situazione solleva domande sulla sostenibilità di questo modello nel lungo periodo.

Il calo di engagement di Fortnite è da considerarsi quasi naturale, eppure sorprende poiché in questi anni il titolo sviluppato da Epic Games aveva superato ogni più rosea aspettativa, ponendosi come un punto di riferimento per chi cercava una formula vincente a lunga durata o addirittura sempiterna. Sebbene sia presto per intonare il “De profundis”, il declino di quello che è stato il maggior fenomeno videoludico degli ultimi anni impone una riflessione a tutta l’industria. Sono ormai diversi anni che si parla di crisi anche nel mercato videoludico. La crescita di questo settore ha toccato l’apice tra il 2020 ed il 2021, anni in cui la pandemia di Covid ha in un certo senso obbligato il mondo a cercare forme d’intrattenimento che permettessero di evadere da una realtà opprimente e spaventosa. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Fortnite, da metro di paragone a red flag: futuro a rischio per il portabandiera dei live service?

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