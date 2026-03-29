Fortitudo | con Avellino arriva il poker di vittorie e il primato solitario per ora in classifica

La Fortitudo ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva battendo Avellino con il punteggio di 71-62 nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato di A2. La partita si è disputata a Bologna, con la squadra di coach Attilio Caja che ora guida la classifica in modo temporaneo. La sfida ha visto i padroni di casa conquistare il successo sul parquet di fronte al pubblico presente.

Bologna, 29 marzo 2026 – La rincorsa verso il primo posto in solitaria della Fortitudo fa tappa a Bologna, dove l’armata di coach Attilio Caja piega Avellino 71-62 e incassa il quarto referto rosa consecutivo nella quattordicesima giornata di ritorno di A2. Un successo fondamentale per certificare il momento d’oro dei biancoblù, attuali leader del campionato, attesi sabato a Cividale nella tana di coach Stefano Pillastrini. È una soirée da tutto esaurito sotto l’ellittica di Piazza Azzarita. La Effe parte subito forte grazie al prepotente 8-0 firmato Anumba-Sorokas che, dopo appena 2’ sul cronometro, costringe coach Di Carlo al time-out. Ne escono bene i campani, capaci di mettere in ritmo Lewis: l'americano è bravo a gestire la pressione biancoblù (6 perse di Avellino nel primo quarto) e a trovare i 5 punti che accorciano a -4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo: con Avellino arriva il poker di vittorie e il primato solitario (per ora) in classifica Articoli correlati Fortitudo, una vittoria da primato. Classifica ribaltata: Aquila in vetta68 FORTITUDO BOLOGNA 73 REALE MUTUA : Schina 11, Teague 16, Severini 3, Allen 28, Tortù 4, Massone 2, Bruttini 2, Cusin 2, Stazzonelli, Eruke ne. Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per... Contenuti e approfondimenti su Fortitudo con Avellino arriva il poker... Temi più discussi: Fortitudo, al PalaDozza arriva Avellino; L’Avellino Basket sfida la capolista Fortitudo: sfida ad alta quota al Pala Dozza; Live Fortitudo Bologna - Avellino - Serie A2: Punteggi & Highlights Basket - 29/03/2026; A2 Maschile: Si torna in campo per la 33.a giornata. Brindisi e Pesaro in trasferta, la Fortitudo ospita Avellino. L’Avellino Basket sfida la capolista Fortitudo: sfida ad alta quota al Pala DozzaGli irpini cercano il riscatto dopo Forlì contro una Bologna lanciata in vetta: Fantinelli dirige, Perkovic e Sorokas le armi principali dei felsinei Una partita che vale molto più di due punti. Domen ... orticalab.it Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per ospitare, alle ore 18, Avellino. Dopo Rimini e Pesaro il ... ilrestodelcarlino.it Comincia il weekend sportivo. Oggi la Virtus Terzigno C5 e la Fortitudo Vesuviani scenderanno in campo alle 15:00, successivamente, alle 18:00 sarà il turno della Futsal Terzigno. Domani alle 16:00 il NUOVO Terzigno sarà impegnato in trasferta sul campo d - facebook.com facebook Cuore ed ex spietati: la Fortitudo espugna Pesaro allo scadere. Imbrò firma il colpo dell’84-86 x.com