Forte rischio pioggia a Miami | cosa succede se la finale di Sinner con Lehecka viene rinviata

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Miami, la finale tra Sinner e Lehecka è prevista per le 21, ma le previsioni meteo segnalano un forte rischio di pioggia. La partita rappresenta il primo appuntamento importante in carriera per entrambi i giocatori. Se le condizioni atmosferiche dovessero impedire lo svolgimento dell'incontro, si considerano possibili rinvii o sospensioni dell’evento.

La finale tra Sinner e Lehecka è in programma alle ore 21 di oggi al Miami Open. Ma a Miami incombe la pioggia, che potrebbe complicare i piani di Jannik e del suo avversario, alla prima finale importante della carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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