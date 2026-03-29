La partita tra Forlì e Pianese si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, senza reti né da una parte né dall’altra. L'incontro si è disputato in Romagna e rappresenta un punto guadagnato da entrambe le squadre nel campionato in corso. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare il gol, mantenendo invariato il risultato fino al fischio finale.

Forlì, 29 marzo 2026 – È un altro risultato che muove la classifica quello conseguito dalla Pianese a Forlì. Le zebrette ottengono infatti un buon pari che allunga a otto la striscia di risultati utili consecutivi, e conferma ancora una volta la solidità della formazione bianconera. Dopo un primo tempo più aperto, nella ripresa a farla da padrone è l’equilibrio e il risultato non si sblocca. Il primo affondo è del Forlì dopo un minuto e mezzo con l’incursione di Selvini, chiuso bene in corner da Amey. La risposta dei bianconeri non si fa attendere e al 6’ Ongaro porta palla fino al limite servendo a sinistra l’avanzata di Proietto, il cui cross trova una deviazione e per poco non sorprende Martelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forlì e Pianese non si fanno male, finisce 0-0 in Romagna

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