Forbidden Fruit anticipazioni 29 marzo | Ender fa incontrare Yigit e Lila

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in programma il 29 marzo, Ender organizza un incontro tra Yigit e Lila. La serie turca, trasmessa dal lunedì al sabato nel pomeriggio su Canale 5, vede la puntata domenicale diventare un appuntamento quotidiano. La trama si concentra sulle interazioni tra i personaggi principali, con eventi che si svolgono nel contesto della narrazione.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Puntata domenicale per Forbidden Fruit, che ora è diventato un appuntamento quotidiano per Canale 5. La dizi turca infatti, va in onda tutti i giorni della settimana, ma con un cambiamento di orario. Per l'appuntamento domenicale, l'inizio è previsto per le 14.40. Nell' episodio di domenica 29 marzo aiuterà Lila e Yigit a chiarirsi, attirandoli a un appuntamento e riuscendo, infine, a riavvicinarsi ai suoi figli. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie. Dov'eravamo rimasti Dopo essere sopravvissuto all'avvelenamento ordito da Sahika in combutta con Nadir, Halit è certo di aver visto il suo nemico . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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