Fondazione di Ferrara Welfare cultura e fragili Pronti duecentomila euro

Una nuova fondazione è stata costituita a Ferrara, con l’obiettivo di sostenere iniziative nel campo del welfare, della cultura e delle persone fragili. L’ente, riconosciuto come ente filantropico, ha annunciato che sono stati messi a disposizione circa 200 mila euro per finanziare progetti e interventi nel territorio provinciale. L’avvio ufficiale delle attività è stato comunicato di recente.

La neo-costituita Fondazione di Ferrara Ente Filantropico annuncia ufficialmente l’avvio della propria attività erogativa a favore del territorio provinciale. A distanza di quindici anni, la Comunità ferrarese torna finalmente a beneficiare di un sostegno filantropico diretto e strutturato con fondi dedicati. Questo storico traguardo è il risultato del complesso e virtuoso processo che ha portato alla fusione per incorporazione della Fondazione Estense nella Fondazione di Modena. L’operazione, improntata a un forte principio di solidarietà interterritoriale, ha permesso di superare in via definitiva la grave crisi economico-patrimoniale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione di Ferrara. Welfare, cultura e fragili. Pronti duecentomila euro Articoli correlati Fondazione Carisbo promuove tre bandi per welfare, cultura e protezione civile con 1,9 milioni di euro**Fondazione Carisbo apre tre bandi per welfare, cultura e protezione civile: 1,9 milioni di euro a disposizione fino al 27 febbraio** Nel cuore... Fondazione Carisbo per il territorio. Welfare, cultura ed emergenze. Tre nuovi bandi per 1,9 milioniSono accessibili fino al 27 febbraio i nuovi bandi di finanziamento della Fondazione Carisbo, pubblicati sul sito istituzionale in attuazione del... Approfondimenti e contenuti su Fondazione di Ferrara Welfare cultura e... Discussioni sull' argomento Fondazione di Ferrara. Welfare, cultura e fragili. Pronti duecentomila euro; Difesa, sicurezza e nuovi scenari globali al centro dell’XI Simposio di Fondazione Roma; Crans-Montana, Bertolaso rappresenterà vittime italiane nella fondazioni milionaria per dare sostegno; Regione, provvedimenti della giunta Fico: le decisioni su Monaldi, Bagnoli e welfare. Napoli, Agorà Partenopea e Fondazione Cannavaro-Ferrara: un patto per i giovani di SecondiglianoUn'azione concreta sul territorio di Secondigliano per contrastare l'evasione scolastica e formare i giovani delle fasce deboli, grazie allo sport, alla musica e anche alla grafica digitale per essere ... ilmattino.it Carissimi, vi invitiamo a partecipare alla 8ª edizione di Camminiamo Insieme, la camminata solidale della Fondazione Dalla Terra alla Luna ETS, dedicata alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo in collaborazione con il Comune di Ferrara. - facebook.com facebook