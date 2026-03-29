Fondazione di Ferrara Welfare cultura e fragili Pronti duecentomila euro

Da ilrestodelcarlino.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova fondazione è stata costituita a Ferrara, con l’obiettivo di sostenere iniziative nel campo del welfare, della cultura e delle persone fragili. L’ente, riconosciuto come ente filantropico, ha annunciato che sono stati messi a disposizione circa 200 mila euro per finanziare progetti e interventi nel territorio provinciale. L’avvio ufficiale delle attività è stato comunicato di recente.

La neo-costituita Fondazione di Ferrara Ente Filantropico annuncia ufficialmente l’avvio della propria attività erogativa a favore del territorio provinciale. A distanza di quindici anni, la Comunità ferrarese torna finalmente a beneficiare di un sostegno filantropico diretto e strutturato con fondi dedicati. Questo storico traguardo è il risultato del complesso e virtuoso processo che ha portato alla fusione per incorporazione della Fondazione Estense nella Fondazione di Modena. L’operazione, improntata a un forte principio di solidarietà interterritoriale, ha permesso di superare in via definitiva la grave crisi economico-patrimoniale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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