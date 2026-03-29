Un grande gruppo di persone si è radunato per l’addio a Moïse Bama, volontario di 46 anni, morto dopo essere stato investito da un’auto. La cerimonia funebre ha visto la partecipazione di molti volontari, conoscenti e cittadini, che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria. La manifestazione si è svolta in un clima di commozione condivisa.

Il funerale di Moïse Bama, 46 anni, ha richiamato tanti volontari, conoscenti, cittadini. Una risposta collettiva a una vicenda che ha colpito profondamente la comunità. Bama era conosciuto per il suo impegno nel volontariato e per la sua presenza nelle attività sportive locali e proprio la Croce Verde la Virtus Chianciano, sono stati vicino alla famiglia con una raccolta fondi per rimpatriare in Camerun la salma e per sostenere la sua famiglia. Era la sera del 3 febbraio quando Moïse Bama, viaggiando in direzione Perugia, finisce contro un cantiere stradale. L’impatto non è fatale e Bama esce dall’auto per controllare i danni ed a quel punto un’auto lo travolge in pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Folla per l’addio a Moïse Bama, volontario travolto da un’auto

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