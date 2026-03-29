A Foggia, le risorse europee sono state destinate a priorità urgenti, tra cui un miliardo di euro specificamente per le politiche abitative, ma le amministrazioni locali non hanno ancora avviato interventi concreti. Da un lato, i fondi sono stati sbloccati, dall’altro, la città non ha ancora attivato le iniziative previste, lasciando le opportunità di investimento in sospeso.

“Il paradosso di Foggia sta tutto in due numeri: da una parte i 34,6 miliardi di euro che l’Europa ha appena sbloccato per le priorità urgenti (di cui uno destinato dall'Italia esclusivamente alle politiche abitative); dall’altra lo zero che segna la casella delle risposte amministrative locali”. Lo sostiene il consigliere comunale Pasquale Cataneo, che aggiunge: “Mentre Bruxelles e Roma ridisegnano le mappe degli investimenti per rispondere alla crisi sociale, a Palazzo di Città tutto è fermo”. L'occasione è ghiotta: la revisione intermedia dei fondi di coesione 2021-2027 permette oggi di convogliare risorse massicce verso l’edilizia sostenibile e la rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Foggia spreca le occasioni UE, l'affondo di Cataneo: "Fondi per la casa e Pug fermo al palo"

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