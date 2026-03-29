Fofana Nkunku Loftus e I 6 superstiti di Milanello | perché non sono in nazionale

Il centro sportivo del Milan si è svuotato in vista delle prossime partite con alcuni giocatori che sono stati chiamati in nazionale, mentre altri sono rimasti a disposizione della squadra. Tra i presenti ci sono sei calciatori che sono rimasti a Milanello, mentre alcuni colleghi sono stati convocati per rappresentative nazionali di diversi paesi. La differenza tra chi parte e chi resta riguarda esclusivamente le chiamate delle rispettive federazioni.

Più o meno il deserto, come d'altra parte succede sempre quando arrivano le soste per le nazionali: il campionato si ferma e Milanello si svuota. Chi parte lo fa ovviamente per lasciare il segno in patria, mentre chi allena pensa a un fioretto capace di garantire il rientro alla base dei propri giocatori sani e salvi. C'è anche, però, chi resta. E non certo per scelta propria, ma per decisioni altrui. A parte gli infortunati Leao (che si sta curando in Portogallo) e Gabbia, sono soltanto sei i rossoneri di movimento rimasti al lavoro con Allegri. In ordine alfabetico: Fofana, Füllkrug, Gimenez, Loftus-Cheek, Nkunku e Ricci. Come... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fofana, Nkunku, Loftus e... I 6 "superstiti" di Milanello: perché non sono in nazionale Articoli correlati La rivoluzione di Fofana: metamorfosi tattica e ambizioni Mondiali a MilanelloNella mattinata di oggi, attraverso le colonne de L’Equipe, Youssouf Fofana ha tracciato un bilancio analitico della sua evoluzione all’interno del... Leggi anche: Milan, ripresa a Milanello: occhi su Nkunku Tutti gli aggiornamenti su Fofana Nkunku Loftus e I 6 superstiti... Temi più discussi: Leao, Modric, Fofana e...: i 9 giocatori del Milan in bilico. Chi andrà via in estate?; Gimenez, un tempo contro Milan Futuro: altri progressi verso il recupero completo; Da Fofana a Ricci fino a Leao: ecco chi troverà domani Allegri alla ripresa; Milan, le top news di giornata: ripresa a Milanello e nazionali. Leao, Modric, Fofana e...: i 9 giocatori del Milan in bilico. Chi andrà via in estate?Il mercato non è lontano, vediamo quali rossoneri possono lasciare a giugno. Da Nkunku a Gimenez e Füllkrug, quanti dubbi in attacco ... gazzetta.it Monologo del Milan a Bologna: è 0-2 al 45' con reti di Loftus-Cheek e Nkunku su rigoreMonologo del Milan tra le mura del Dall'Ara. Sembra esserci solo una squadra in campo, almeno finora, nell'ultima gara valida per il 23° turno di Serie A: i rossoneri all'intervallo sono infatti in ... tuttomercatoweb.com Fofana x.com "FOFANA, IL GRIGIO SU SAN SIRO SE NE ANDRÀ..." Avete già il ritornello in testa, ammettetelo! Youssouf Fofana non è più solo il polmone del centrocampo di Allegri, è diventato una vera popstar virale. Dite la verità: l'avete già aggiunta alla vostr - facebook.com facebook