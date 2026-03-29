Fofana Nkunku Loftus e I 6 superstiti di Milanello | perché non sono in nazionale

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro sportivo del Milan si è svuotato in vista delle prossime partite con alcuni giocatori che sono stati chiamati in nazionale, mentre altri sono rimasti a disposizione della squadra. Tra i presenti ci sono sei calciatori che sono rimasti a Milanello, mentre alcuni colleghi sono stati convocati per rappresentative nazionali di diversi paesi. La differenza tra chi parte e chi resta riguarda esclusivamente le chiamate delle rispettive federazioni.

Più o meno il deserto, come d'altra parte succede sempre quando arrivano le soste per le nazionali: il campionato si ferma e Milanello si svuota. Chi parte lo fa ovviamente per lasciare il segno in patria, mentre chi allena pensa a un fioretto capace di garantire il rientro alla base dei propri giocatori sani e salvi. C'è anche, però, chi resta. E non certo per scelta propria, ma per decisioni altrui. A parte gli infortunati Leao (che si sta curando in Portogallo) e Gabbia, sono soltanto sei i rossoneri di movimento rimasti al lavoro con Allegri. In ordine alfabetico: Fofana, Füllkrug, Gimenez, Loftus-Cheek, Nkunku e Ricci. Come... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fofana, Nkunku, Loftus e... I 6 "superstiti" di Milanello: perché non sono in nazionale

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