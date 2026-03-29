ROMA - La Flai Cgil di Brindisi insieme alla Comunità Africana è stat presente alla manifestazione nazionale “Invisibili e together”, svoltasi ieri 28 marzo a Roma. Una presenza massiccia, sentita e consapevole quella delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio brindisino, che hanno scelto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Flai Cgil Brindisi e Comunità africana alla manifestazione nazionale "Invisibili e together"

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