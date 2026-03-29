FKFF 2026 | a Firenze trionfa The Mutation di Shin Su-won

Il 24° Florence Korean Film Fest si è concluso ieri sera a Firenze con un concerto del maestro Cho Sung-woo. Durante la manifestazione sono stati proiettati vari film, tra cui il vincitore della competizione principale, The Mutation, diretto da Shin Su-won. L’evento ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori, con numerose presenze durante le serate di proiezione e incontri.

Si è concluso ieri sera, con il concerto-evento del maestro Cho Sung-woo, il 24° Florence Korean Film Fest (FKFF). L’edizione del 2026, ricca di ospiti d’eccezione come l’attore Gong Yoo e il regista Yeon Sang-ho, si commiata dal proprio pubblico con la consapevolezza di aver portato in sala le pellicole più importanti del cinema sudcoreano di quest’anno. Oltre a diverse masterclass che hanno coinvolto, fra gli altri, i già citati Gong Yoo e Yeon Sang-ho, il 24° FKFF è stato ambasciatore della cultura coreana a 360 gradi. Il premio del pubblico in sala è andato a “The Journey to Gyeong-ju”, della regista Kim Mi-jo: la giovane cineasta porta sullo schermo un road movie in cui il surreale si intreccia col dolore della vita reale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - FKFF 2026: a Firenze trionfa The Mutation di Shin Su-won Articoli correlati Leggi anche: Recensione Hallan: il film sul massacro di Jeju al FKFF 2026 Leggi anche: Mo: Netanyahu convoca riunione su Iran e Gaza con Idf, Mossad e Shin Bet