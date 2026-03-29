Le autorità fiscali stanno indagando su un portale creato con fondi pubblici della Regione Umbria, destinato alla promozione del vino umbro in Cina e Svizzera. Secondo l’Agenzia delle entrate, le fatture utilizzate per documentare le spese relative al progetto sarebbero risultate false. L’indagine riguarda anche presunte fatture fantasma legate alla promozione del vino in questi mercati esteri.

Il progetto da 573.500 euro era stato finanziato dalla Regione Umbria. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate Un portale per la promozione del vino umbro all’estero, realizzato con i fondi della Regione Umbria, ma secondo l’Agenzia delle entrate le fatture emesse per giustificare le spese sarebbero state fasulle. Una vicenda che intreccia finanza agevolata, presunte cartiere e un portale internet per la promozione del vino umbro in Svizzera e Cina. La Corte di Cassazione ha rimesso in discussione una sentenza favorevole a un'associazione temporanea di imprese umbra, che aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria il riconoscimento della detrazione Iva per fatture ritenute dall'Agenzia delle entrate relative a operazioni oggettivamente inesistenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Fisco a caccia dei soldi pubblici per il portale internet e fatture fantasma per la promozione del vino umbro in Cina e Svizzera

Articoli correlati

Fatture false per 27 milioni. I soldi riciclati finivano in Cina con bonifici e homebankingPRATO Avrebbero architettato un articolato sistema criminoso per evadere oltre 6 milioni di Iva e riciclare denaro verso la Cina.

A Castiglioni spuntano terreni fantasma: soldi pubblici seminati, opere mai raccolteParcheggi, asili e strade promesse, ma alla fine restano solo campi vuoti e conti da spiegare: a Castiglioni va in scena il mistero dei terreni...

Approfondimenti e contenuti su Fisco a caccia dei soldi pubblici per...

Temi più discussi: Fondi comuni e casse di previdenza verso un fisco più equo; Amt, multe non pagate per 2,5 milioni. Il Fisco avvia la caccia agli evasori; Meloni rivendica il record sul fisco: Recuperati 36,2 miliardi. Caccia agli evasori, il governo accelera; Portale internet e fatture fantasma per la promozione del vino umbro in Cina e Svizzera.

Amt, multe non pagate per 2,5 milioni. Il Fisco avvia la caccia agli evasoriLe sanzioni che arrivano dagli ausiliari Amt riguardano esclusivamente le violazioni che hanno a che fare con gli spazi dedicati ai mezzi pubblici: per lo più fermata o sosta davanti alle pensiline e ... ilsecoloxix.it

Meloni rivendica il record sul fisco: Recuperati 36,2 miliardi. Caccia agli evasori, il governo acceleraMeloni annuncia un recupero record dell’evasione nel 2025: 36,2 miliardi. Nel triennio oltre 100 miliardi e stretta su apri e chiudi ... affaritaliani.it

Dl Fisco: Conte, esplode protesta imprese, noi per sostenerle non per tradirle Roma, 28 mar. (LaPresse) "È esplosa poco fa la protesta delle imprese: avevano investito facendo affidamento sugli incentivi statali per innovazione e ieri il Governo ha cambiato - facebook.com facebook

Confindustria contro il Dl Fisco: “Imprese penalizzate, è stata lesa la fiducia” x.com