Centinaia di persone hanno firmato una petizione per evitare la chiusura di un rifugio per cani. La sindaca ha mostrato delle foto relative alla struttura, affermando di voler portare all’attenzione i dettagli del caso. La questione sta attirando l’attenzione della comunità locale, mentre i sostenitori e gli oppositori si confrontano sui social e in incontri pubblici.

In centinaia firmano contro la chiusura del rifugio per cani, la sindaca tira fuori le foto: “Ecco di cosa parliamo”. Accade a Bovino, ed è la sindaca Stefania Russo, con un lungo posto, a chiarire i contorni della questione. “Ho appena letto un’istanza protocollata e firmata da centinaia di cittadini e cittadine alcuni giorni fa a proposito della fantomatica ‘chiusura del rifugio’ e di una sempre fantomatica ‘emergenza randagismo’. Sono certa che la stragrande maggioranza - ma non tutti - dei firmatari sia in buona fede e soprattutto, credo che non si sia mai recata nel luogo in questione”, precisa. “Ecco, riservandomi di spiegare tutto in un’assemblea pubblica, inizio a mostrarvi alcune foto del posto nel quale venivano tenuti gli animali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Firme contro la chiusura del rifugio per cani, la sindaca tira fuori le foto: “Ecco di cosa parliamo”

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