Il 31 marzo, al teatro Verdi di Firenze, Serena Rossi terrà uno spettacolo dedicato a Napoli, sua città natale. La cantante sarà accompagnata da un’orchestra dal vivo. L’evento si svolgerà in prima serata e sarà accessibile al pubblico presente in teatro. La serata rappresenta un ritorno di Rossi sulla scena fiorentina dopo diverse apparizioni sul palcoscenico.

Firenze, 26 marzo 2026 – La sera del 31 marzo Serena Rossi torna al teatro Verdi di Firenze con uno spettacolo tutto dedicato a Napoli, sua città natale, insieme ad un'orchestra dal vivo. La musica è da sempre una grande passione per l'attrice Serena Rossi. Nel suo primo spettacolo teatrale dedica una vera e propria ‘ Serenata a Napoli ’, la città più misteriosa del mondo, intrecciando racconti e melodie e facendo rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste della sua città natale. Sul palco, accompagnata da un'orchestra di musicisti, Serena Rossi interpreta le canzoni della sua infanzia, come Tammurriata Nera, Dove sta Zazà, Lacreme Napulitane, Santa Lucia Luntana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Serena Rossi in scena con Serenata a Napoli

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