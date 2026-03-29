Fioriere spostate per parcheggiare in piazza Garibaldi

Nella giornata di ieri, sabato 28 marzo, alcune fioriere sono state spostate con la forza in piazza Garibaldi, creando un'area che ora viene utilizzata come parcheggio non autorizzato. La vicenda è stata denunciata sui social dall’assessore comunale alla viabilità e al verde pubblico, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto e ha evidenziato l’intervento non autorizzato.

Secondo quanto riportato dallo stesso assessore, alcuni automobilisti avrebbero spostato le fioriere che delimitano lo spazio pedonale, invadendo l’area destinata alla socialità Hanno spostato le fioriere con la forza per trasformare un’area pedonale in un parcheggio abusivo. È quanto denunciato sui social dall'Assessore comunale alla viabilità al verde pubblico, Ivano Marchiol, che punta il dito contro un episodio avvenuto nella giornata di ieri, sabato 28 marzo, in piazza Garibaldi. Secondo quanto riportato dallo stesso assessore, alcuni automobilisti avrebbero spostato le fioriere che delimitano lo spazio pedonale, invadendo l’area destinata alla socialità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Fioriere spostate per parcheggiare in piazza Garibaldi Articoli correlati Tolte le fioriere in piazza. Parcheggi per la farmaciaA distanza di pochi giorni dall’ennesima modifica della viabilità in piazza Leopardi a Recanati, spariscono le fioriere collocate davanti alla... Leggi anche: Bergamo, troppi recinti tra dehors e fioriere: via al riordino di piazza Vecchia