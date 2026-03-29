L'Aurora si prepara a sfidare la Castelfrettese nella finale di Coppa Italia di Promozione a Castelfidardo. La squadra ha concluso il percorso eliminando le avversarie e si presenta con l'obiettivo di vincere il trofeo. La partita si svolgerà nelle prossime ore e rappresenta il punto culminante della competizione fin qui disputata.

"In Coppa Italia abbiamo fatto un percorso perfetto e conquistare la finale è un obiettivo centrato". Simone Ricci, allenatore dell’Aurora Treia, parla del match di oggi alle 16 a Castelfidardo contro la Castelfrettese. "Ci attende una finale dura contro un avversario di valore". Il tecnico dell’Aurora Treia trova la squadra che nella passata stagione ha condotto in Promozione. "Si tratta di una realtà dove ci sono elementi importanti, è una squadra fisica, compatta, che sa difendersi bene". Ci vorrà un’Aurora Treia in condizione. "Sarà la solita squadra, quella che pensa a fare la gara, pronta alle difficoltà del match ma saremo compatti perché vogliamo mettere in bacheca il trofeo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Finale di Coppa Italia di Promozione. L’Aurora a Castelfidardo sfida la Castelfrettese: "Vogliamo il trofeo»

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