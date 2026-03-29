Filippo Romano | da Arcola alla finale di Cherbourg il salto da campione

Il 29 marzo 2026, Filippo Romano, tennista ligure, ha raggiunto la finale del Challenger di Cherbourg. La sua vittoria in semifinale ha rappresentato il miglior risultato in carriera. Romano ha iniziato la sua carriera ad Arcola e ora si trova a un passo dal traguardo più importante. La finale di Cherbourg segna un momento significativo nel suo percorso sportivo.

Il 29 marzo 2026 segna una tappa decisiva per Filippo Romano, giovane tennista ligure che ha appena conquistato la finale del Challenger di Cherbourg, risultato definito da lui stesso come la settimana migliore della sua carriera. Nato ad Arcola e cresciuto tra calcio e tennis, il giocatore si prepara ora al prossimo impegno a Spalato dopo aver trovato a Torino la sua nuova base operativa. La sua ascesa rapida non è solo frutto di talento grezzo, ma di un lavoro mirato sulla mentalità e sulla tecnica, supportato da una rete di allenatori esperti e dall’interesse della Federazione Italiana Tennis. Mentre il mondo del tennis osserva con attenzione questo percorso, emerge chiaramente come la vittoria ottenuta in Francia rappresenti il punto di svolta che trasforma le promesse giovanili in risultati tangibili nel circuito professionistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Filippo Romano: da Arcola alla finale di Cherbourg, il salto da campione Articoli correlati CALCIO COPPA LIGURIA. Arcola beffata nel finale. Riese, un gol da SognoRiese 1 Arcola Garibaldina 0 RIESE: Riva, Arpe, Casale, Pecaj, Dondero, Bove, Ginocchio (69’ Castronovo), Cappelli D. Leggi anche: Il colpo di mercato Valoti è aquilotto. Siamo alla stretta finale per Romano