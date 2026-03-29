La 51esima edizione della Fiera Primavera si è conclusa dopo sei anni di assenza, registrando circa 200.000 visitatori. La manifestazione si è svolta nel Padiglione Blu e nell’area del nuovo waterfront di Genova, attirando un grande afflusso di pubblico. La fiera ha rappresentato il ritorno di un evento molto frequentato in passato, con un’ampia partecipazione durante tutta la durata dell’evento.

La nuova Fiera Primavera, tornata dopo sei anni di stop con la sua 51esima edizione, si chiude con circa 200mila presenze, confermando il forte interesse per la manifestazione organizzata nel Padiglione Blu e nella zona del nuovo waterfront genovese. Tra 21 e 29 marzo ha ospitato circa 200 espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero, in particolare da Francia, Austria e Tunisia. È stata organizzata da Hidden Door in collaborazione con Porto Antico di Genova e il sostegno di Comune e Regione. Numeri incoraggianti grazie a casa, motori, shopping variegato e uno spazio "orto e giardino" con tante proposte verdi. Sempre vivace il secondo piano, dove il settore food ha attirato pubblico tra degustazioni, showcooking e convivialità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Fiera Primavera, chiusura con 200mila presenze

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