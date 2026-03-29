Il Festival di Scienza Medica continuerà a chiamarsi con lo stesso nome, mantenendo l’obiettivo di condividere le conoscenze sulla salute, la medicina e la ricerca sanitaria con un pubblico più ampio. L’organizzazione ha confermato che l’evento si svolgerà anche quest’anno, con l’intento di favorire la diffusione di informazioni mediche anche a chi non è specialista nel settore.

Voleva che il sapere legato alla salute, alla medicina, alla ricerca sanitaria fosse accessibile anche ai non addetti ai lavori. Per questo Fabio Roversi-Monaco è stata l’anima fondatrice del ’ Festival della Scienza Medica ’. Il professor Claudio Borghi, responsabile scientifico del Festival, è stato vicino all’ex rettore fin dai primi istanti della creazione, nel 2015, dell’iniziativa. "Questo evento nasce sostanzialmente su due pilastri – spiega Borghi –: la notorietà, la solidità, la fama dell’ Università di Bologna e l’altrettanta solidità della scuola medica bolognese, con la finalità di costruire una manifestazione di ampia divulgazione che possa tradurre nel mondo laico tutte quelle evidenze che emergono relativamente alla salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival Scienza Medica: "Proseguirà nel suo nome"

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