Festival ed eventi a Torino | dove trovare informazioni biglietti e gadget ufficiali delle manifestazioni

Sabato 28 marzo 2026 è stato aperto un nuovo punto informativo della Fondazione per la Cultura Torino, situato in piazza Palazzo di Città 5A. Questa struttura fornisce dettagli su festival ed eventi in città, oltre a offrire biglietti e gadget ufficiali delle manifestazioni in programma. La presenza di questo spazio mira a facilitare l’accesso alle informazioni per i partecipanti e gli appassionati delle iniziative culturali torinesi.

È stato inaugurato sabato 28 marzo 2026 il nuovo punto informativo della Fondazione per la Cultura Torino situato in piazza Palazzo di Città 5A. Sarà il riferimento per ricevere informazioni e acquistare biglietti e gadget ufficiali delle principali manifestazioni culturali cittadine, tra le quali il Torino Jazz Festival, che ha aperto le vendite dei biglietti per l’edizione 2026. Il nuovo punto informativo di Fondazione per la Cultura Torino sarà aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 18. In occasione delle manifestazioni culturali, la biglietteria sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sempre dalle 10.30 alle 18. I locali, di proprietà della Città di Torino, sono stati messi a disposizione della Fondazione, che ne ha curato il restyling su progetto dell’architetto Elena Carmagnani. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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