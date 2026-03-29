A Napoli si è tenuta una festa organizzata dai magistrati in occasione del referendum sulla giustizia. Durante l’evento, un rappresentante ha dichiarato che ai seggi hanno votato sia giovani sia anziani, alcuni accompagnati dai figli o dalle badanti per esercitare il diritto di voto. In precedenza, un altro esponente aveva affermato che l’evento non avrebbe dovuto essere realizzato.

Al referendum sulla giustizia ''hanno votato i giovani, hanno votato gli anziani che si sono fatti accompagnare dai figli e dalle badanti per poter votare''. Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, durante la registrazione della nuova puntata di 'Accordi & Disaccordi', in onda stasera alle 21,30 sul Nove. Quanto ai festeggiamenti da parte di alcuni magistrati a Napoli dopo i risultati del referendum, il procuratore ha sottolineato che ''Gratteri era in ufficio a lavorare e la festa non era in procura ma a 400 metri dalla procura''. Si è trattato di ''una liberazione dopo mesi di tensione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Festa dei magistrati a Napoli per il referendum, Gratteri: “Non dovevano farlo”

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