Durante l'ultima gara di Formula 1, il pilota monegasco ha conquistato il secondo posto, superando il britannico in classifica. I meccanici nel box hanno esultato con un battibecco vocale rivolto a un altro pilota, esclamando una frase con tono scherzoso. Il pilota ha commentato la sua prestazione, riconoscendo un episodio sfortunato con la Safety Car e definendo la corsa divertente, pur segnalando la necessità di miglioramenti.

C'era una cosa che Charles Leclerc voleva evitare più di qualsiasi altra uscendo da Suzuka: ritrovarsi a inseguire Lewis Hamilton nella classifica piloti. Già la Mercedes vola, in più c’è stato il ritorno della McLaren. Essere battuto ancora dal compagno di squadra in gara, con un sorpasso in classifica, non l’avrebbe proprio digerito. Ecco perché alla fine il monegasco lascia il Giappone con un mezzo sorriso, perché malgrado una gara sfortunata per via della Safety Car arrivata nel momento (per lui) sbagliato, e una Ferrari non eccezionale, è comunque arrivato un podio dietro ad Antonelli e a Piastri che è molto farina del suo sacco. Ha risposto bene Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, stavolta è Leclerc che soffia il podio a Hamilton. E dai box gli urlano: "Hai due p.... d'acciaio!"

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Si chiama Tommaso Ferrari ed è uno studente della 3°A del Liceo Prati di Trento: è lui il vincitore del Certamen Taciteum di Terni. x.com