Ferrara ha ospitato il ‘Super Karaoke’ in un evento che ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico. Dopo giorni di preparativi, l’evento si è concluso con una sessione di registrazioni che si svolgerà prossimamente. La manifestazione si è svolta in diversi locali della città, attirando l’attenzione di testate locali e regionali. La messa in onda è prevista nei prossimi giorni.

Protagonisti i concorrenti del pubblico, capitanati dai big della musica italiana: da Renga a Noemi, da Raf a Sal Da Vinci e tanti altri Dopo giorni intensi di musica e spettacolo, Ferrara si conferma dunque non solo città d’arte e cultura, ma anche palcoscenico ideale per eventi capaci di unire intrattenimento, turismo e visibilità mediatica. E chissà che, tra una canzone e l’altra, qualcuno non decida proprio di scoprirla da vicino. Ferrara torna sotto i riflettori nazionali. Dopo il successo di pubblico registrato con ‘Battiti Live Spring’, piazza Trento Trieste ha fatto da cornice a un nuovo grande evento capace di unire intrattenimento e partecipazione: il ritorno del ‘Super Karaoke’, in versione rinnovata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ferrara palcoscenico di intrattenimento: il resoconto del ‘Super Karaoke’ in attesa della messa in onda

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Buon pomeriggio ma oggi pomeriggio ci saranno delle prove in piazza per super karaoke Se è si sa anche l'orario Grazie mille - facebook.com facebook