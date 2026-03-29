Ferrandez scivola maxi carambola ad Austin | 7 piloti caduti interrotta la Moto2

Durante il Gran Premio delle Americhe, un incidente ha coinvolto sette piloti, causando una carambola che ha interrotto la gara della Moto2. Ferrandez è scivolato, e nel tentativo di evitare l’incidente, altri piloti sono caduti. Piqueras e Ferrandez sono stati portati al centro medico e non sono ripartiti in gara. La corsa è stata sospesa temporaneamente a causa dell’accaduto.

Tanta paura in Moto2 ad Austin. La classe intermedia ha interrotto la gara dopo pochi metri a causa di un gravissimo incidente. Tutto è nato da una manovra di Alberto Ferrandez, che, cercando di evitare un altro pilota, è caduto alla curva 11. La scivolata ad alta velocità ha avuto l’effetto di colpire Filip Salac e provocare una maxi carambola nel mezzo del gruppo. Oltre ai due nomi già citati, ci sono altri cinque piloti coinvolti: Sergio Garcia, Collin Veijer, David Alonso e Angel Piqueras. L’incidente ha spinto la Direzione gara a fermare il Gran Premio. Tutti i protagonisti di questo sfortunato episodio sono coscienti, ma proprio Piqueras sembra aver subìto le conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrandez scivola, maxi carambola ad Austin: 7 piloti caduti, interrotta la Moto2 Articoli correlati Leggi anche: Terribile incidente in Moto2 e bandiera rossa a Miami: Ferrandez perde il controllo, 7 piloti a terra Moto2: David Alonso svetta nelle pre-qualifiche ad Austin, bene Arbolino e ViettiTerminano nel segno di David Alonso le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto2 in scena...